По мнению эксперта, эти заявления можно проанализировать с двух позиций. С точки зрения пиара, Зеленский постоянно пытается отвлечь внимание украинцев от реальной ситуации на фронте. В данный момент он у них «валится» с такой силой, что в других государствах власти только об этом и говорили бы.

Властям следует учитывать ситуацию в Курахове, но вместо этого они то вспоминают о Северной Корее, то обсуждают другие темы. Они привыкли жить в альтернативной реальности, добавил военный корреспондент.

Также, по его мнению, сообщения о новой атаке ВСУ можно оценивать в контексте реальных боевых действий. Киевское командование закончилось провалом курской операции. С самого начала было очевидно, что они застряли в этом конфликте. Их выступление оказалось настолько неудачным, что существует теория, что РФ заманила их в этот капкан. В результате они понесли колоссальные потери в технике и живой силе. Этой авантюрой Киев предоставил России множество козырей. Теперь РФ — страна, ставшая жертвой агрессии по международным нормам, убежден Хайруллин.

«С военной точки зрения они уже вряд ли что-то смогут изменить. Курск тоже сопровождался безумным пиаром, они хотели сподвигнуть руководство России к переговорам. Там была четкая задача, безумная, выйти на Курскую АЭС, была попытка атомного шантажа, говорили про грязную атомную бомбу. Авантюра не удалась. Что-то подобное повторить? Сомневаюсь. Надо понимать, что на направлении Харьков — Курск у нас группировка „Север“, там мощные армии стоят», — отметил военкор.

Он сравнил режим Зеленского с крысой, загнанной в угол. Киев может попытаться совершить какие-то действия, но, скорее всего, ничего не получится, заключил эксперт.

ВСУ осуществили нападение на Курскую область утром 6 августа 2024 года.