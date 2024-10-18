Стало известно о смерти экс-директора Федеральной миграционной службы РФ

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Скончался бывший директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский. Ему было 67 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение Ромодановского.

Знакомые бывшего руководителя миграционной службы рассказали, что он умер ночью 18 октября. Собеседник журналистов не стал уточнять причины смерти Ромодановского.

Константин Ромодановский также работал начальником департамента собственной безопасности МВД России, начальником главного управления собственной безопасности МВД России, первым замначальника управления собственной безопасности ФСБ. До начала карьеры на госслужбе он был кадровым сотрудником КГБ СССР.

Ромодановский имел звание генерал-полковника милиции, также являлся кандидатом юридических наук.