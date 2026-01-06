Стало известно о росте популярности Трампа в США после операции в Венесуэле
Согласно совместному исследованию компании Ipsos и агентства Reuters, уровень поддержки президента США Дональда Трампа увеличился до 42%.
Это самый высокий показатель с октября прошлого года, в декабре его рейтинг составлял 39%.
Опрос также показал, что примерно треть респондентов поддерживают военную операцию США против Венесуэлы, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро. При этом 72% американцев выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон может слишком активно вмешиваться во внутренние дела латиноамериканских стран.
Ранее аналитики прогнозировали, что с приближением промежуточных выборов влияние Трампа внутри Республиканской партии может ослабнуть, однако текущие данные демонстрируют рост его популярности на фоне силовых действий за рубежом.
