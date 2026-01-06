Стало известно о росте популярности Трампа в США после операции в Венесуэле

Рейтинг одобрения Трампа вырос до 42% после операции в Венесуэле

Это самый высокий показатель с октября прошлого года, в декабре его рейтинг составлял 39%.

Опрос также показал, что примерно треть респондентов поддерживают военную операцию США против Венесуэлы, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро. При этом 72% американцев выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон может слишком активно вмешиваться во внутренние дела латиноамериканских стран.

Ранее аналитики прогнозировали, что с приближением промежуточных выборов влияние Трампа внутри Республиканской партии может ослабнуть, однако текущие данные демонстрируют рост его популярности на фоне силовых действий за рубежом.

