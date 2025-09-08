Стало известно о получении Украиной топлива от покупателя российской нефти

Украина начала покупать дизельное топливо у Индии после уничтожения собственных НПЗ, утверждает агентство Reuters со ссылкой на сотрудника украинской консалтинговой компании по топливу А-95 Сергея Куюна. По словам последнего, Киев покупал индийский «дизель» в том числе для нужд Минобороны.

Куюн заявил, что в июне российские войска уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который обстреливали «десятками» крылатых и баллистических ракет. После этого украинский рынок «бросился скупать то, что было в наличии».

«А то, что было в наличии, — это Индия. Мы не занимаемся перевозкой; международные трейдеры везут это в Турцию и Румынию, а мы покупаем то, что уже есть в наличии», — утверждают в компании А-95.

Топливо из Индии, которая покупает сырую нефть у России, соответствует постсоветским и украинским стандартам, заявил эксперт. По его оценкам, индийский «дизель» занимает 10% местного рынка.

Крупнейшими июльскими поставщиками дизельного топлива для Украины также были Индия и Словакия, сообщал РБК со ссылкой на исследование «НафтоРинок Daily Fuels&LPG».