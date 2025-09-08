Стало известно о массово пишущих Кадырову украинках

Украинские женщины отправляют «много обращений» на имя главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил омбудсмен республики Мансур Солтаев. По его словам, заявительницы — матери военных, которые просят российского политика «найти их детей», сообщает ЧГТРК «Грозный» .

Во время выступления в ток-шоу «Чеченская история: война и мир» Солтаев подчеркнул, что в своих письмах украинки выражают недоверие к киевскому режиму и жалуются на отсутствие помощи со стороны властей. Вместе с тем заявительницы, по словам уполномоченного по правам человека в Чечне, пишут об уважении и доверии к Рамзану Кадырову, «признавая его авторитет».

«Он отметил, что люди хорошо знают: ни одно обращение, адресованное главе Чеченской Республики, не останется без внимания и обязательно получит отклик», — говорится в сообщении чеченской телерадиокомпании.

Добавляется, что помощь людям, которые обращаются к Рамзану Кадырову, оказывается совместно с депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым и омбудсменом России Татьяной Москальковой.