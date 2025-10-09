Друг Зеленского перед СВО купил недвижимость в Праге на 2 млн долларов

Ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского за несколько дней до начала СВО покупало элитную недвижимость на Западе. Так, сын первого помощника главы киевского режима и его партнера по «Кварталу 95» Сергея Шефира купил две квартиры за более чем 2 млн долларов на открытую в Чехии компанию Shelter Chief, сообщает RT .

Юридическое лицо было основано в Праге в начале декабря 2021 года. Shelter Chief занимается арендой недвижимости, апартаментов и нежилых помещений.

Фирму учредил Никита Шефир. Его отец — ведущий продюсер «Квартала 95» и давний приятель Зеленского — в начале его президентства был первым помощником.

Согласно документам, чешская фирма Shelter Chief купила апартаменты и парковочные места в клубном доме Vila Bianca в районе Бубенеч в Праге. В 2022 году сумма была равна 2,1 млн долларов. Эксперты считают, что недвижимость могла стать «запасным аэродромом» для семьи Зеленского в случае бегства с Украины.

По данным RT, у Зеленского есть задекларированный дом в Италии. Также он владеет имуществом в Египте. Тот дом записан на тещу, поэтому не задекларирован.

В 2024 году, как заявляли СМИ Турции, Зеленский через компанию Film Heritage купил отель за 150 млн фунтов стерлингов в портовом городе Кирения в Северном Кипре.

