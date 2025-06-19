Стало известно, кто помогает Ирану в конфликте с Израилем

Политолог-иранист Каринэ Геворгян рассказала, что вскоре после начала конфликта между Ираном и Израилем Китай наладил поставки военной помощи Тегерану. По ее словам, помощь поступает и по земле, и по воздуху, сообщает NEWS.ru .

«Помощь от КНР начала поступать менее чем через 20 часов после начала конфликта. И по железным дорогам — там две ветки, и военно-транспортными самолетами. Это говорит о том, что Иран обратился за помощью к Китаю, и у китайцев все было наготове», — отметила эксперт.

Геворгян полагает, что Иран в настоящий момент не нуждается в поддержке со стороны России. Если бы такая потребность возникла, Тегеран, по мнению востоковеда, уже обратился бы к Москве с соответствующей просьбой.

Иранист напомнила, что ранее Россия уже осуществляла поставки вооружений Ирану, в том числе истребителей Су-35, а также проводила обучение иранских летчиков.