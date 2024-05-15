Стало известно, кто будет управлять Кузбассом вместо ушедшего на повышение Цивилева

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И о главы Кузбасса стал бывший мэр Кемерова Илья Середюк

Экс-мэр Кемерова, председатель правительства и первый замглавы Кузбасса Илья Середюк станет исполнять обязанности губернатора Кемеровской области. Управлявший регионом Сергей Цивилев назначен министром энергетики РФ, сообщает «Сiбдепо» .

О новой должности Середюка журналистам рассказали в департаменте информационной политики администрации правительства Кузбасса. До издания президентом указа о назначении временно исполняющего обязанности, пост и. о. главы Кемеровской области станет занимать председатель регионального правительства.

Накануне кандидатуру Сергея Цивилева на должность главы Минэнергетики утвердили депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания. Позднее Владимир Путин подписал указ о назначении Цивилева на пост.

Будущие выборы губернатора Кузбасса пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года.