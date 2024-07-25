Стало известно, кого из кандидатов в президенты США поддерживает Уолл-стрит

Раньше американские финансисты Уолл-стрит поддерживали Джо Байдена и партию демократов, но разочаровались в его политике и изменили свою позицию, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Антимонопольная политика действующего президента США вызвала осуждение некоторых финансистов. Они настолько сильно разочаровались в партии демократов, что решили поддерживать на выборах республиканца Дональда Трампа или вообще не приходить на выборы.

Когда Джо Байден снялся с выборов, а его место кандидата в президенты скоро займет Камала Харрис, отношение к демократам резко поменялось. На это повлияло и то, что кандидатом в вице-президенты от республиканцев стал Джей Ди Вэнс.

Финансисты называют его радикальным популистом, действия которого направлены на ужесточение антимонопольной политики. По сравнению с ним Харрис выглядит как меньшее зло.

По мнению финансистов, Вэнс рассматривает крупные технологические компании как угрозу свободе слова, что не нравится представителям Уолл-стрит. Из-за реализации его политики многие теперь вновь поддерживают демократов.