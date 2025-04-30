Стало известно, когда Украина может подписать соглашение по ископаемым с США

Bloomberg: Украина может подписать соглашение по недрам с США 30 апреля

Уже 30 апреля Киев может подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. Украина готова к этому, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Киев и Вашингтон хотят заключить сделку, согласно которой они будут стремиться создавать условия для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику на Украине».

Украина готова подписать соглашение уже 30 апреля.

Ранее британская газета Financial Times (FT) писала, что Киев может подписать соглашение с США о недрах уже на этой неделе. Отмечалось, что документ находится на финальной стадии проработки.