Стало известно, когда США испытают пуск межконтинентальной баллистической ракеты

5 ноября в Соединенных Штатах Америки состоится тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Данное испытание, в рамках которого ракета не будет оснащена боевой частью, пройдет на территории базы Космических сил США Ванденберг, расположенной в штате Калифорния, сообщает ТАСС .

Время проведения испытаний установлено с 10:01 до 16:01 по московскому времени.

«Операционный испытательный запуск МБР Minuteman III без поражающего элемента запланирован в промежуток с 23:01 до 05:01 по тихоокеанскому времени 4 ноября с северной части базы», — говорится в заявлении на сайте базы.

В заявлении подчеркивается, что данное испытание является плановым мероприятием, график которого был разработан «задолго до текущей даты». Главная задача испытания — оценить и подтвердить эффективность системы вооружений.

Ракеты Minuteman III, относящиеся к семейству Minuteman, были разработаны в конце 1960-х годов и приняты на вооружение в США в 1970-х годах. Важно отметить, что эти ракеты способны нести ядерный заряд.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону о немедленном начале испытаний ядерного оружия, мотивируя это тем, что Россия и Китай, по его утверждению, продолжают проводить испытания собственных арсеналов. Впоследствии министр энергетики Крис Райт уточнил, что речь идет не о реальных взрывах, а о проверке компонентов, необходимых для инициирования ядерного взрыва.

По данным Newsweek, американские военные регулярно, несколько раз в год, организуют испытания своего парка МБР. Целью этих испытаний является поддержание безопасности, надежности и эффективности ракет в качестве стратегического инструмента сдерживания.

