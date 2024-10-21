Стало известно, когда миротворцы ЕС могут оказаться на Украине
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Евросоюз может изучить вопрос отправки миротворцев на Украину после завершения конфликта. Эту идею уже намерены поднять, пишет Газета.ru со ссылкой на побеседовавшего с Politico евродепутата, пожелавшего сохранить анонимность.
«(Вопрос — ред.) европейских миротворцев на Украине будет поднят», — сказал собеседник американской газеты.
19 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса для Москвы главное — получить гарантии своей безопасности.
Президент России Владимир Путин также заявлял, что РФ не нужно перемирие с Украиной «на неделю, на две или на год». По словам политика, Москве требуются условия прочного и устойчивого мира, которые сохранятся надолго. Они должны обеспечивать равную безопасность для сторон «этого непростого процесса», отмечал Путин.