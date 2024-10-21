Стало известно, когда миротворцы ЕС могут оказаться на Украине

Евросоюз может отправить миротворцев на Украину после завершения СВО

Евросоюз может изучить вопрос отправки миротворцев на Украину после завершения конфликта. Эту идею уже намерены поднять, пишет Газета.ru со ссылкой на побеседовавшего с Politico евродепутата, пожелавшего сохранить анонимность.

«(Вопрос — ред.) европейских миротворцев на Украине будет поднят», — сказал собеседник американской газеты.

19 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса для Москвы главное — получить гарантии своей безопасности.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что РФ не нужно перемирие с Украиной «на неделю, на две или на год». По словам политика, Москве требуются условия прочного и устойчивого мира, которые сохранятся надолго. Они должны обеспечивать равную безопасность для сторон «этого непростого процесса», отмечал Путин.