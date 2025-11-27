В отличие от американского спецпредставителя Кита Келлога, которого в Кремле воспринимали как представителя украинской позиции, министр армии США Дэниел Дрисколл был охарактеризован в России как человек «разумный». Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на слова бывшего высокопоставленного российского чиновника, пишет РБК .

Отмечается, что Дрисколл придерживается менее оптимистичных взглядов на украинский конфликт, нежели Келлог, и выступает за скорейшее завершение военной операции, даже на условиях, более благоприятных для России.

Министр армии США Дэн Дрисколл стал ключевой фигурой в мирном процессе по Украине после того, как получил прямое указание от президента США Дональда Трампа возглавить усилия по урегулированию конфликта. Изначально запланированный на 19 ноября визит в Киев был посвящен обсуждению военных технологий, но за неделю до поездки Дрисколл неожиданно получил новые дипломатические полномочия.

Стремительный карьерный рост Дрисколла связывают с усилением влияния вице-президента Джея Ди Вэнса, активно продвигающего новый мирный план, состоящий из 28 пунктов, который позднее был сокращен до 19 пунктов.

По информации Politico, за последний год министр смог наладить прочные связи в Белом доме и завоевать репутацию эффективного и компетентного профессионала. В рамках активной дипломатической миссии Дрисколл провел переговоры в Киеве, принял участие в консультациях в Женеве с украинскими и европейскими представителями, а затем неожиданно прибыл в Абу-Даби для встреч с российскими и украинскими делегациями. По данным Axios, его приезд стал неожиданностью даже для руководителей военных разведок обеих стран.

Переговорный стиль Дрисколла характеризуется жесткостью и прямотой. На встречах с европейскими дипломатами он употреблял резкие выражения, давая понять, что США заинтересованы в скорейшем достижении мира.

