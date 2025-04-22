Стало известно, как Ленину удалось подготовить Октябрьскую революцию

Ленин решил вернуться из эмиграции в 1917 году, узнав, что в России началась Февральская революция, а император Николай II отрекся от престола. По возвращении на родину он собрал сторонников и выступил перед ними с идеей большевизма. Также он призвал лишить временное правительство власти в пользу Советов, сменить название на «Коммунистическая партия» и начать революцию.

Уже в июле была совершена первая попытка свержения власти, но итог для большевиков оказался неудачным, после чего Ленин уехал в Финляндию. Там он начал работать над новым планом государственного переворота — Октябрьской революцией. Затем правительство перебралось из Санкт-Петербурга в Москву. Против большевиков ополчились другие люди и пытались свергнуть партию, однако те уже успели установить в стране однопартийную диктатуру.

«Ленин был вдохновителем. А фактическим организатором, так сказать, менеджером, администратором, — Троцкий. Именно он провел всю эту систему захвата власти. Более того, сам Ленин в момент захвата Зимнего был в конспирации», — отметил историк Олег Шишкин.