Стало известно, как Яшин* получает финансирование через европейские структуры ФБК

Илья Яшин*, проживающий в Германии и признанный иноагентом, получает финансирование через европейский филиал фонда борьбы с коррупцией** (ФБК) и компании, связанные с гражданкой США Наталией Арно.

По словам собеседника, Яшин оказывает ФБК консультационные услуги и участвует в создании контента. Оплата поступает по договорам либо от имени фирмы ACF Europe**, либо от компании Posterum. Источник отметил, что распоряжение о выделении средств от ACF Europe могла дать лично Мария Певчих, с которой у Яшина, по его данным, романтические отношения.

Компания Posterum управляет проектами Михаила Ходорковского* и Наталии Арно. В 2023 году ее годовой бюджет составил €4,7 млн. Арно ранее работала советницей сенатора Джона Маккейна, известного своими антироссийскими взглядами.

Anti-Corruption Foundation Europe является центральным юридическим лицом ФБК в Европе. В организации работают более 50 сотрудников, а годовой бюджет составляет €5 млн.

Источник RT добавил, что Яшин и Певчих в последнее время тесно сотрудничают в рамках политической деятельности, совместно участвуют в антироссийских митингах и поддерживают друг друга в социальных сетях.

Сам Яшин ранее заявлял в комментариях в Facebook***, что платит налоги в Германии, однако источник дохода не раскрывал. По данным RT, других источников дохода, не связанных с ФБК, у Яшина нет, и бизнесом в Германии он не занимается.

* Физлица и организации, признанные иноагентами.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО — иностранных агентов. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

*** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена в России по решению суда.