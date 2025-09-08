Стало известно, где можно проголосовать на муниципальных выборах в Подмосковье

Жители Московской области могут ознакомиться со списком избирательных участков на предстоящих 14 сентября выборах депутатов советов депутатов муниципальных и городских округов Подмосковья.

Найти свой избирательный участок можно при помощи специального сервиса по ссылке.

Жители Балашихи также могут ознакомиться с полным перечнем избирательных участков здесь, а жителям Подольска список избирательных участков по округам доступен на спецпортале.

Проголосовать в ЕДГ2025 могут избиратели только 9 округов, в которых в этом году пройдут выборы — Балашихи, Дмитровского округа, Лыткарино, округа Молодежный, Подольска, Фрязина, Шатуры, Электростали и Луховиц.

Выборы пройдут 14 сентября на 593 участках. 1060117 избирателям предстоит выбрать 196 депутатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.