Стало известно, что хранил в желтой папке Гитлер

В штаб-квартире Российского военно-исторического общества в Москве впервые показали документы Адольфа Гитлера, которые он хранил в желтой папке. Переводом документов об указаниях, как уничтожить советских граждан, занималась инициативная группа историков во главе с директором научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егором Яковлевым, пишет РИА Новости .

В директивах экономического штаба «Ост», хранившихся в так называемой «желтой папке», содержался чудовищный план Бакке, известный также как план голода. Согласно этим документам, нацисты планировали уморить голодом от 20 до 30 миллионов жителей Советского Союза.

«Это три документа, которые хранились в папке желтого цвета. Вот этот документ воспроизводит директивы Бакке достаточно полно. Каждый сельскохозяйственный представитель, отправлявшийся на оккупированную территорию Советского Союза, работавший в хозяйственных инспекциях, отвечавший совместно с Вермахтом за сельскохозяйственное, в частности, разграбление СССР», — рассказал Яковлев.

По словам Яковлева, все, кто должен был выполнить указы Гитлера, прекрасно понимали, что их действия приведут к смертям миллионов человек. Переведенные цифровые версии документов Гитлера из желтой папки будут опубликованы на сайте ИСТОРИЯ.РФ.