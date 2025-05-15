Стало известно, будет ли Зеленский участвовать в стамбульских переговорах

France-Presse: Зеленский не будет участвовать в переговорах с РФ в Турции

Украинский президент Владимир Зеленский не примет участие в переговорах Москвы и Киева, которые запланированы на четверг в Стамбуле, сообщает РИА Новости .

Агентство France-Presse пишет, что сам Зеленский не появится в Стамбуле. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник.

При этом ранее сообщалось, что самолет главы киевского режима готовится вылететь из Анкары и Стамбул. Информация о том, кого именно доставит борт, отсутствует.

Переговоры РФ и Украины должны начаться во дворце Долмабахче. Российская делегация прибыла еще с утра, приезд украинской ожидается.