Стало известно, будет ли Зеленский участвовать в стамбульских переговорах
France-Presse: Зеленский не будет участвовать в переговорах с РФ в Турции
Украинский президент Владимир Зеленский не примет участие в переговорах Москвы и Киева, которые запланированы на четверг в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
Агентство France-Presse пишет, что сам Зеленский не появится в Стамбуле. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник.
При этом ранее сообщалось, что самолет главы киевского режима готовится вылететь из Анкары и Стамбул. Информация о том, кого именно доставит борт, отсутствует.
Переговоры РФ и Украины должны начаться во дворце Долмабахче. Российская делегация прибыла еще с утра, приезд украинской ожидается.