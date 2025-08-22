Стали известны слова Клинтона о России и НАТО

Клинтон в 2000 году обсуждал с Путиным вступление России в НАТО

Некоммерческая организация National Security Archive обнародовала записи переговоров между президентами США и России Биллом Клинтоном и Владимиром Путиным в Кремле в июне 2000 года, сообщает РИА Новости .

Согласно документам, американский президент заявлял, что расширение НАТО на восток не представляет угрозы для России, и выражал готовность рассмотреть возможность членства РФ в альянсе.

«Я с самого начала понимал, что это может стать проблемой для России, но расширение НАТО никоим образом не угрожает вашей стране», — цитирует Клинтона запись заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта.

При этом уже на следующий день американская сторона стала менее откровенна в этом вопросе.

В феврале 2024 года Путин в интервью Такеру Карлсону повторял, что Россия могла бы стать членом НАТО в начале 2000-х, если бы США проявили искреннюю заинтересованность.