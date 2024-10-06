Стали известны самые высокооплачиваемые лидеры стран мира

Топ самых высокооплачиваемых лидеров государств в мире возглавил премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Его зарплата составляет около 1,69 млн долларов в год, сообщает РБК .

Как посчитал Forbes, на втором месте — президент Швейцарии Виола Амхерд (569,5 тыс. долларов в год), на третьем — австралийский премьер Энтони Албаниз (412,5 тыс. долларов в год). Президент США Джо Байден находится на четвертом месте, у него зарплата составляет 400 тыс. долларов в год. Пятерку замыкает канцлер Австрии Карл Нехаммер — 316,7 тыс. долларов в год.

Президент РФ Владимир Путин находится на 28-м месте рейтинга. Его зарплата — 113,6 тыс. долларов (10,2 млн рублей) в год. При этом он 10 лет назад говорил, что «не знает, сколько получает».

В декларации главы государства, поданной в ЦИК перед выборами в этом году, заявлялось, что с 2017 года по 2022 год Путин получил доход в размере 67,59 млн рублей. Это зарплата президента, доход от банковских вкладов, ценных бумаг, военная и обычная пенсии, а еще средства от продажи имущества.

В конце списка находятся премьер Эфиопии Абий Ахмед Али (1,7 тыс. долларов в год), президент Нигерии Бола Тинубу (2,2 тыс. долларов) и премьер Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ (3,8 тыс. долларов).