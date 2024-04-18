Стали известны имена иностранных наемников, которые атаковали Белгородскую области

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В атаке Белгородской области участвовали наемники из США, Канады и Швеции

Стали известны имена иностранных наемников из США, Канады и Швеции, которые принимали участие в атаке на Белгородскую область, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

Ликвидированными иностранными наемниками оказались Седрик Чарльз Хэмм, Жан-Франсуа Раттель и Патрик Диас.

Эти иностранные наемники входили в так называемую «Нормандскую бригаду». Командиром бригады был Жан-Франсуа Раттель.

«Нормандская бригада» — это сообщество, членами которого были иностранные наемники. Они совершили атаку на Белгородскую область в середине марта.