Стала известна позиция Кремля по «заморозке» конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ считает неприемлемым вариант «заморозки» украинского конфликта по линии боевого соприкосновения. Таким образом он прокомментировал статью Bloomberg о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 предложит план «заморозки» противостояния на Украине, сообщает ТАСС .

«Какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для российской стороны», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь напомнил об июньских словах президента России Владимира Путина, говорившего про условия Москвы касательно разрешения украинского кризиса.

14 июня во время выступления в МИД Владимир Путин называл ряд условий для мирных переговоров с Украиной. Среди них — внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Киева, снятие всех антироссийских санкций, а также признание ЛДНР, Крыма, Севастополя, Херсонской и Запорожской областей как частей России. Он также заявлял, что условием для переговоров по Украине является вывод ВСУ с территорий новых регионов России.