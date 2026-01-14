Стал известен возможный лидер «Единой России» на выборах в Госдуму

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассматривается в качестве вероятного лидера федерального списка партии на предстоящих выборах в Государственную Думу в 2026 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента и в самой партии.

Согласно данным издания, возможны различные варианты: Медведев может единолично возглавить список, как это было в 2016 году, или стать первым номером в федеральной группе кандидатов. Окончательное решение, как ожидается, будет принято весной 2026 года с учётом мнения президента.

В пользу такой кандидатуры, по мнению собеседников издания, говорят несколько факторов. Во-первых, рейтинг доверия Медведева, согласно открытым замерам, заметно вырос — с 18-25% перед выборами 2021 года до примерно 42,5% в настоящее время. Во-вторых, в своей должности зампреда Совбеза он курирует вопросы, важные для избирателей: безопасность и миграцию.

Кроме того, его жёсткие публичные заявления в социальных сетях нашли отклик у патриотически настроенной части электората.

