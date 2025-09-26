Ссора Трампа с женой попала в объективы камер журналистов

Журналисты запечатлели ссору президента США Дональда Трампа с женой в президентском вертолете Marine One после Генассамблеи ООН, сообщает Газета.ru со ссылкой на Daily Mail.

«Дональда и Меланию Трамп застали за неловким разговором на борту Marine One: президент грозил пальцем своей жене, а первая леди качала головой», — отмечается в сообщении.

По информации издания, видео было снято в среду вечером, когда супружеская пара возвращалась с Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Визит президента США в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке сопровождался «тремя очень зловещими событиями»: эскалатор, по которому он поднимался с Меланией, внезапно остановился, телесуфлер отказался работать, а во время его выступления на Генассамблее пропал звук. Трамп потребовал провести расследования указанных инцидентов, охарактеризовав их как тройной саботаж.

