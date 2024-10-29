США запретили проводить сделки с полупроводниками и ИИ

Власти США запретили проводить сделки, связанные с квантовыми технологиями, полупроводниками и искусственным интеллектом, для находящихся на территории страны, с представителями ряда стран, среди которых в том числе Китай, сообщает « Газета.ru ».

Минфин опубликует окончательное правило для применения исполнительного указа президента Джо Байдена об инвестициях США в отдельные технологии, относящиеся к нацбезопасности, а также продукцию в странах, вызывающих беспокойство.

При этом лица, находящиеся в США, обязаны уведомлять минфин о сделках, в которых фигурируют передовые технологии.

Президент США Джо Байден своим указом утвердил ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль КНР, в том числе — ограничены вложения в разработку в Китае полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.