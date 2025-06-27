США закроют проекты по документированию событий на Украине, Мьянме и Сирии
Белый дом готов свернуть финансирование программ по Украине
Американские чиновники решили пересмотреть бюджет «правозащитных» инициатив в ряде стран, включая Украину, сообщает РИА Новости.
Согласно документам, попавшим в распоряжение Reuters, Белый дом планирует прекратить финансирование 18 программ по сбору данных о «военных преступлениях» — от Украины до Сирии.
Особый интерес вызывает судьба организаций Global Rights Compliance и Legal Action Worldwide, годами собиравших «доказательства» против России.
«Рубио вряд ли станет отстаивать большинство этих программ, — цитируют источники агентство.
Речь идет о проектах, которые теоретически могут пригодиться для будущих судебных процессов.