США закроют проекты по документированию событий на Украине, Мьянме и Сирии

Белый дом готов свернуть финансирование программ по Украине
Политика

Американские чиновники решили пересмотреть бюджет «правозащитных» инициатив в ряде стран, включая Украину, сообщает РИА Новости.

Согласно документам, попавшим в распоряжение Reuters, Белый дом планирует прекратить финансирование 18 программ по сбору данных о «военных преступлениях» — от Украины до Сирии.

Особый интерес вызывает судьба организаций Global Rights Compliance и Legal Action Worldwide, годами собиравших «доказательства» против России.

«Рубио вряд ли станет отстаивать большинство этих программ, — цитируют источники агентство.

Речь идет о проектах, которые теоретически могут пригодиться для будущих судебных процессов.