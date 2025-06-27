США закроют проекты по документированию событий на Украине, Мьянме и Сирии

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Согласно документам, попавшим в распоряжение Reuters, Белый дом планирует прекратить финансирование 18 программ по сбору данных о «военных преступлениях» — от Украины до Сирии.

Особый интерес вызывает судьба организаций Global Rights Compliance и Legal Action Worldwide, годами собиравших «доказательства» против России.

«Рубио вряд ли станет отстаивать большинство этих программ, — цитируют источники агентство.

Речь идет о проектах, которые теоретически могут пригодиться для будущих судебных процессов.