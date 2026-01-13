США заявили об «эскалации» России после удара «Орешником»

На заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США Тэмми Брюс охарактеризовала применение Российской Федерацией ракетного комплекса «Орешник» как «опасную и необъяснимую эскалацию», сообщает РИА Новости .

«Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты „Орешник“, способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию этой войны», — сказала Брюс в ходе заседания Совбеза ООН.

Удар был нанесен 9 января. Целью ответных действий являлся исключительно военный объект — Львовский авиационно-ремонтный завод, используемый для производства и обслуживания беспилотников.

