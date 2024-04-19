США заблокировали резолюцию ООН по Палестине

Вашингтон ветировал проект резолюции СБ ООН, который рекомендует принять Палестину в организацию в качестве полноправного члена, пишет РИА Новости .

При этом голос за отдали 12 членов Совета Безопасности. Швейцария и Великобритания воздержались. Израиль является полноправным членом организации с 1948 года, тогда как Палестина имеет статус наблюдателя. Отмечается, что проект резолюции был подготовлен Алжиром.

«Совет безопасности, изучив заявку Государства Палестина на принятие в ООН, рекомендует Генеральной ассамблее принять Государство Палестина в состав членов Организации Объединенных Наций», — сказано в тексте документа.

При принятии рекомендации СБ ООН, ее направили бы на рассмотрение Генассамблеи. Для принятия нового государства в состав ООН нужно две трети голосов членов ассамблеи.

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты показали свое истинное отношение к жителям Палестины, применив вето в пятый раз с начала обострения в регионе.

«Для Вашингтона они не заслуживают иметь свое собственное государство. Они лишь препятствие на пути реализации интересов Израиля», — добавил Небензя.