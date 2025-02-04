Финансирование Украины со стороны США будет продолжаться, но в урезанном виде — в первую очередь, чтобы не потерять лицо, не утратить резко позиции в этой стране и начать хоть какой-то конструктивный диалог с Россией, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Возобновление поставок оружия Украине со стороны Соединенных Штатов — это вынужденная мера, на которую они пошли, понимая, что обрушение фронта приведет к неконтролируемой ситуации, что для них невыгодно. Финансирование будет продолжаться, но в урезанном виде — в первую очередь, чтобы не потерять лицо, не утратить резко позиции в этой стране и начать хоть какой-то конструктивный диалог с Россией», — сказал Косоруков.

Он подчеркнул, что это инерционный процесс. Президент США Дональд Трамп, вероятно, не хотел бы этого делать, но военные советники, судя по всему, указали ему на то, что если прямо сейчас полностью прекратить поставки, то в течение 2-3 недель фронт рухнет, а российские войска смогут продвинуться куда угодно. Поэтому было принято решение продолжить поставки, чтобы затыкать дыры и сдерживать российское наступление, то есть просто поддерживать линию фронта.

«Однако практика показывает, что даже при больших объемах финансирования это не работает. Главная проблема — отсутствие человеческого ресурса на Украине. Снаряды и ракеты в недостаточном количестве не смогут изменить ситуацию. Для перелома необходима совершенно другая, комплексная система, включающая авиацию, ракеты, артиллерию, а также присутствие войск НАТО. Но такую систему дорого строить, никто не хочет этим заниматься и уж точно никто не собирается развертывать ее на Украине», — рассказал политолог.

Косоруков отметил, что текущее финансирование — это своего рода «игра в поддавки» с deep state: мол, да, мы понимаем правила игры, мы не можем сразу сломать то, что вы строили, но у нас есть свой план — урегулировать ситуацию на Украине.

«При этом республиканцы не стремятся к мирному сосуществованию в духе всеобщего сотрудничества — они просто не считают этот конфликт выгодным. Им нужно сосредоточиться на Юго-Восточной Азии. Республиканцы вовсе не „патриоты России“ — они просто видят, как эффективнее достигать американских интересов, экономя средства и перераспределяя их на другие потенциальные или реальные театры военных действий», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что сейчас остается ждать, когда этот процесс иссякнет, но уже очевидно, что президента Украины Владимира Зеленского скорее всего будут менять, расходы на Украину урежут, а в целом попытаются договориться с Россией.

«То есть где-то проведут линию, где-то остановятся, где-то прекратят огонь и начнут обсуждать новую архитектуру безопасности. Сейчас это кажется маловероятным, но в перспективе 5–10 лет такие переговоры все равно станут неизбежными», — заключил Косоруков.