США: восстановление Украины исключает участие в нем связанных с ВПК РФ лиц

В канцелярии американской администрации рассказали, что договоренности по совместной добычи редкоземельных металлов и передачи прав на крупнейшие месторождения, которые были заключены с Украиной, затрагивают и РФ, сообщает Общественная служба новостей .

Там отметили, что в проведении восстановительных проектов, связанных с восстановлением пострадавших из-за конфликта объектов, запрещено привлекать акторов, уличенных в связи с российской ВПК.

В Штатах уверены, что этот подход к вопросу должен показать, что США хотят дальнейшего независимого существования Украины после разрешения конфликта и восстановления мира.

При этом только через много лет можно будет понять, смогут ли Штаты заработать что-то за счет договоренностей о разработке залежей ценных металлов.