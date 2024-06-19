США вооружат Тайвань беспилотниками

сегодня в 05:21

Вашингтон намерен продать Тайваню около тысячи беспилотников и барражирующих боеприпасов на сумму свыше 360 млн долларов, пишет ТАСС .

Речь идет о дронах ALTIUS 600M-V и барражирующих боеприпасах Switchblade 300, а также сопутствующего оборудования.

Контрактом между Госдепом и правительством острова предусмотрено обучение личного состава. ремонт и обслуживание самих устройств и систем обслуживания.

В публикации отмечено, что американский конгресс может отклонить сделку.