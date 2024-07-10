США видели Украину в НАТО 30 лет назад

сегодня в 03:25

Вашингтон рассматривал вступление Украины в НАТО вместе с Прибалтикой

Вашингтон рассматривал вступление Украины в НАТО вместе с Прибалтикой с 1994 года, пишет ТАСС .

Документы администрации США о взаимоотношении НАТО и Украины рассекретили в организации «Архив по национальной безопасности».

«Необходимо поддерживать возможность членства в НАТО Украины и стран Балтии. Нельзя допустить, чтобы они оказались в серой зоне или в сфере влияния России», — указано в опубликованном источнике от 1994 года.

Одновременно Вашингтон предусматривал создание принципа взаимодействия Москвы и альянса вплоть до углублений отношений НАТО и Россией, отмечается в публикации.

Особо подчеркивается в документе секретность подобных намерений.