США входят в график испытания новой баллистической ракеты

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В США планируют запустить в срок новую межконтинентальную ракету Sentinel с макетом ядерной боеголовки, пишет РИА Новости .

«Мы следуем действующему расписанию с боеголовкой Sentinel, которую называем W87-1», — заявила во время слушаний в сенате руководитель Национального управления ядерной безопасности американского минэнерго Джилл Хруби.

При этом чиновница не сообщила сроки и детали испытаний.

В мае в Пентагоне выражали обеспокоенность сорванными сроками испытаний МБР Sentinel, которые ожидали в военном ведомстве для замены аналогичных ракет.

Ранее вице-министр обороны США Уильям Лаплант допустил сворачивание программы Sentinel.