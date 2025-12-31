США, Великобритания, Германия, Франция и Украина провели консультации

сегодня в 21:55

Уиткофф: обсудили с Европой и Украиной шаги мирного процесса

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил о состоявшемся телефонном разговоре высокопоставленных представителей США, Великобритании, Германии, Франции и Украины.

«Мы сосредоточили внимание на том, как продвинуться вперед в практическом отношении при обсуждении инициированного президентом США процесса мирного урегулирования, включая укрепление гарантий безопасности», — написал он в социальной сети X.

В ходе консультаций также обсуждались экономическая помощь Украине, восстановление страны после конфликта и механизмы предотвращения возобновления войны. В разговоре участвовали госсекретарь США Марко Рубио, Джаред Кушнер, советники лидеров Великобритании, Франции, Германии и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Уиткофф добавил, что работа по координации будет продолжена в новом году.

