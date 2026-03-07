США в панике: Китай «включается» в войну с Израилем на стороне Ирана

У Соединенных Штатов есть разведывательная информация о том, что Китай может готовиться к передаче Ирану финансовой помощи. Еще Пекин якобы планирует отправлять Тегерану запчасти и компоненты для ракет, рассказали CNN источники, сообщает « Коммерсант ».

КНР принимает решения по поддержке Ирана осторожно. Пекин заинтересован в том, чтобы война завершилась быстрее, поскольку она ставит под угрозу его энергоснабжение.

Источники телеканала рассказали, что, по мнению разведки США, РФ помогает Ирану информацией о местоположении и перемещении армии Соединенных Штатов, самолетов и кораблей. Большая часть таких данных — фото, сделанные спутниками России.

Первой о том, что РФ якобы может участвовать в конфликте на Ближнем Востоке, рассказала The Washington Post. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию.

