США ускорят передачу вооружений ВСУ за счет финансирования Европы

сегодня в 06:22

В рамках нового механизма НАТО PURL (Пакетное Ускоренное Ресурсное Обеспечение) Германия профинансирует поставки американского вооружения Украине на сумму $500 млн. Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ, пишет газета «Известия» .

Средства пойдут на закупку в США боеприпасов, военной техники и оборонной продукции, которые европейские страны и Канада либо не производят, либо поставляют медленнее.

НАТО возьмет на себя координацию процесса и оценку военных потребностей Украины.

Инициатива PURL создана для оптимизации военной поддержки Украины: США оперативно предоставляют вооружения из своих запасов, а европейские партнеры компенсируют эти поставки финансово. Германия становится одним из первых доноров программы, демонстрируя готовность разделить бремя помощи с Вашингтоном.

В МИД ФРГ подчеркнули, что этот шаг укрепляет трансатлантическую солидарность и подтверждает долгосрочные обязательства Запада перед Украиной.

Ожидается, что другие страны НАТО также присоединятся к механизму PURL в ближайшие месяцы.