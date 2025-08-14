США ускорят передачу вооружений ВСУ за счет финансирования Европы
В рамках нового механизма НАТО PURL (Пакетное Ускоренное Ресурсное Обеспечение) Германия профинансирует поставки американского вооружения Украине на сумму $500 млн. Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ, пишет газета «Известия».
Средства пойдут на закупку в США боеприпасов, военной техники и оборонной продукции, которые европейские страны и Канада либо не производят, либо поставляют медленнее.
НАТО возьмет на себя координацию процесса и оценку военных потребностей Украины.
Инициатива PURL создана для оптимизации военной поддержки Украины: США оперативно предоставляют вооружения из своих запасов, а европейские партнеры компенсируют эти поставки финансово. Германия становится одним из первых доноров программы, демонстрируя готовность разделить бремя помощи с Вашингтоном.
В МИД ФРГ подчеркнули, что этот шаг укрепляет трансатлантическую солидарность и подтверждает долгосрочные обязательства Запада перед Украиной.
Ожидается, что другие страны НАТО также присоединятся к механизму PURL в ближайшие месяцы.