США ускоренно готовят саммит по украинскому урегулированию

сегодня в 05:30

CNN: Трамп форсирует подготовку встреч с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп дал указание своей команде организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в экстренном порядке, минуя стандартные дипломатические процедуры, сообщает газета «Известия» .

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, президент США требует провести встречу «гораздо быстрее, чем это обычно происходит с другими мировыми лидерами» — возможно, уже в ближайшие две недели.

«Подготовка уже началась, рассматриваются несколько вариантов места проведения», — отмечают осведомленные собеседники, указывая на беспрецедентную срочность инициативы

В администрации подчеркивают, что Трамп намерен лично контролировать процесс урегулирования, хотя конкретная повестка будущего саммита пока остается предметом внутренних обсуждений.