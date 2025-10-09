Спикер комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский чувствует поддержку со стороны США из-за обещаний Трампа прислать «Томагавки» в зону СВО, сообщает Общественное Телевидение России .

«Зеленского вдохновляет эта поддержка. И это только усиливает эскалацию. (Когда — ред.) Зеленский грозит — это такое причудливое сочетание положений. А западные страны меньше пусть занимаются эскалацией конфликта, потому что эскалация может коснуться и конкретно их. Не мы это начинали», — сказал депутат.

Он также порекомендовал Западу «поберечь свое средиземноморское побережье для начала», а российским властям принимать во внимание решения Генерального штаба РФ.

Ранее Зеленский предупредил о возможном полном отключении электроэнергии в Белгородской и Курской областях России, если из-за обстрелов со стороны Москвы на украинской территории произойдет крупномасштабный блэкаут.

