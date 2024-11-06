США уменьшат поддержку Украины: политолог дал прогноз последствий победы Трампа

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ, политолог Григорий Ярыгин заявил, что победа Трампа на выборах в США может изменить расстановку сил на политической арене: Америка сократит финансирование Киева и делегирует поддержку Украины Европе, сообщает RT .

«Украина — всего лишь инструмент, который так удачно для себя разыгрывали США, европейцы коллективного Запада. Скажем так, если победу на выборах одержал Дональд Трамп, то Соединенные Штаты будут говорить о своей меньшей заинтересованности, вовлеченности в конфликт», — сказал Ярыгин.

По его словам, массированное бесконтрольное финансирование Киева скоро завершится, об этом уже заявлял Трамп.

Однако в целом США все так же продолжат помогать Украине, потому что за Трампом стоят промышленные группы США и ВПК, все они зависят от военных поставок и бюджета, также отметил эксперт.