США сказали Украине принять предложение о гарантиях

сегодня в 14:04

Власти США сказали руководству Украины, что они должны принять их «платиновое» предложение по гарантиям безопасности, иначе страна рискует остаться вообще без них, сообщает РИА Новости .

Об этом написала газета Telegraph со ссылкой на американских чиновников.

Источники в Штатах также охарактеризовали предлагаемые гарантии безопасности как «платиновый стандарт. Они подчеркнули, что Украина и ЕС довольны тем, насколько далеко зашел американский президент Дональд Трамп в своих предложениях.

При этом подробности по вопросам гарантий безопасности Украины не были оглашены.

Ранее Axios со ссылкой на анонимного чиновника США заявил, что предложенные Штатами опции по гарантиям безопасности не будут вечно доступны для рассмотрения.

