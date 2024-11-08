США разрешили американцам посещать Украину для ремонта военной техники

Reuters: США отменили запрет на въезд на Украину для американских специалистов

Осведомленные источники сообщили, что вашингтонская администрация приняла решение разрешить американским специалистам приезжать на Украину с целью помочь отремонтировать поставляемую военную технику, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Инсайдеры сообщают, что американские специалисты не будут участвовать в боях с Россией. Их расположения будут находиться далеко от линии фронта, а главная их задача — ремонт военной техники.

Предполагается, что отмена запрета для американских специалистов на въезд на Украину ускорит восстановление оружия и техники, которые в ходе боевых действий вышли из строя.

Ранее в Сети уже распространялась информация, что Пентагон думает над отменой запрета на въезд, но тогда эти сообщения не нашли подтверждения.