США разработают оружие для поражения целей в любой точке мира за час

Министерство обороны США заключило контракт на сумму свыше $1 млрд с компанией Lockheed Martin Space на разработку перспективной системы вооружений в рамках программы Prompt Global Strike («Быстрый глобальный удар»), сообщает РИА Новости .

Проект предусматривает создание высокоточного неядерного оружия, способного поражать цели на любом континенте в течение 60 минут.

Как следует из условий контракта, работы должны быть завершены к осени 2028 года. Новое оружие, вероятно, будет использовать гиперзвуковые технологии, что позволит ему преодолевать существующие системы ПВО и ПРО.

Программа Prompt Global Strike разрабатывается с 2000-х годов как инструмент сдерживания, позволяющий США наносить мгновенные удары без применения ядерного оружия. Этот шаг может изменить глобальный баланс сил и вызвать ответные меры со стороны России и Китая, которые также активно развивают гиперзвуковые вооружения.