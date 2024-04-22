Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин связал решение США о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины с потерей веры в победу киевского режима. Однако политолог и экономист Александр Дудчак предложил иной анализ, объясняющий, почему Штатам не нужна победа украинцев.

Эксперт отметил, что решение Конгресса США об изъятии активов отражает стремление Вашингтона решить свои собственные проблемы. Дудчак заявил, что США заинтересованы в заморозке конфликта и постоянном источнике проблем для России и Евросоюза. Для этого американцы поддерживают киевский режим, предоставляют ему вооружение и финпомощь. Это создает иллюзию жизнеспособности Украины.

«Это же не государство, это просто территория под внешним управлением. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, благодаря выделению Киеву денег США решают свои проблемы, обеспечивают себе долгосрочные контракты на производство вооружений», — подчеркнул политолог в эфире радио Sputnik.

США, по мнению Дудчака, стремятся зафиксировать текущую ситуацию и создать постоянный источник напряженности для России и Евросоюза. Он заявил, что решение о конфискации российских активов в пользу Украины является лишь инструментом пропаганды, предназначенным для поддержания иллюзии успеха киевского режима.