США продолжат вводить санкции против российского энергосектора

сегодня в 22:19

Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и инфраструктуры, которая с ним связана, сообщает РИА Новости.

Замминистра энергетики США Джеффри Пайетт сообщил, что санкции будут введены в отношении большого количества компаний из данного сектора, а также в отношении проектов.

Санкции также будут касаться предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий.

США приняло решение делать санкции еще сильнее и увеличивать число предприятий, в отношении которых будут введены ограничения.