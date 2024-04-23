США продолжат вводить санкции против российского энергосектора
Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и инфраструктуры, которая с ним связана, сообщает РИА Новости.
Замминистра энергетики США Джеффри Пайетт сообщил, что санкции будут введены в отношении большого количества компаний из данного сектора, а также в отношении проектов.
Санкции также будут касаться предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий.
США приняло решение делать санкции еще сильнее и увеличивать число предприятий, в отношении которых будут введены ограничения.