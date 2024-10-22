США предупредили Венгрию о вооруженной акции на годовщину восстания 1956 года

Штаты отправили Венгрии оперативную информацию о подготовке группой молодых людей вооруженной акции 23 октября — в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Планы они обсуждали в Сети, сообщает Газета.ru .

Как пишет издание Telex, сведения были получены на выходных. Молодые люди в онлайн-группе обсуждали акцию с участием охраняемых лиц.

Силовики задержали в пабе Legenda в Будапеште шесть человек. Однако у них не обнаружили боевого оружия. У задержанных было только страйкбольное вооружение и как минимум одно охолощенное оружие.

В 1956 году в Венгрии произошло вооруженное выступление, целью которого было свержение правящего режима. С 20 октября в Будапеште и провинции проходили митинги с требованиями пересмотра венгерско-советских отношений, вывода советских войск и т. д. Демонстрация в столице 23 октября переросла в вооруженное восстание, митингующие напали на здание радиокомитета, центральную телефонную станции, вокзалы, оружейные склады и другие важные объекты.