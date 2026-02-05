Россия не рассматривается администрацией президента США Дональда Трампа в качестве стратегического военного противника. Такой вывод можно сделать по американской стратегии национальной безопасности, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров.

«Достаточно ознакомиться со стратегией Соединенных Штатов по национальной безопасности, которая была принята в конце прошлого года, и с детализацией этого документа — оборонной стратегией США, принятой в январе. Россия не рассматривается ни в одном из этих документов в качестве стратегического военного противника», — сказал Сипров.

Эксперт отметил, что страхи перед ядерной войной во многом носят психологический характер и унаследованы от эпохи холодной войны. Старшее поколение выросло в условиях постоянного ожидания глобального конфликта, однако с тех пор мир изменился, а ядерные арсеналы России и США сегодня выполняют прежде всего функцию стратегического сдерживания.

«Ядерные арсеналы России и Америки нужны для осуществления стратегического сдерживания, что в действительности это не столько угроза цивилизации на планете Земля, сколько гарант того, что эта цивилизация не прекратится — в силу возможности взаимного уничтожения сторон», — отметил политолог.

Сипров уточнил, что в нынешних условиях, на фоне попыток нормализации российско-американских отношений по инициативе США, актуальной становится задача выработки новых договоренностей в сфере ядерного сдерживания.

«России и Америке при строительстве новой архитектуры мировой безопасности придется учитывать многообразие этих обстоятельств. Естественно, многое зависит от позиции российского руководства. Не хотелось бы, чтобы наша власть пошла по пути уступок Западу, как это в свое время стал делать Михаил Сергеевич Горбачев», — резюмировал он.

