США отвергли немедленное прекращение огня в Газе и освобождение заложников

Представители США в ООН заблокировали проект резолюции Совета безопасности всемирной организации, который призывал немедленно завершить боевые действия в секторе Газа и освободить заложников. Вашингтон применил право вето, сообщает корреспондент ТАСС .

За документ проголосовали 14 из 15 членов Совета безопасности ООН. Проект подготовила «десятка» непостоянных членов Совбеза.

С момента, как кризис на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, США уже в пятый раз блокируют резолюции с положениями о прекращении конфликта в Газе.

Проект состоял из десяти пунктов. В первой графе говорилось о требовании «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, соблюдаемого всеми сторонами». Кроме того, документ предполагал вызволение всех удерживаемых в Газе заложников, соблюдение сторонами международного права, а также предоставление мирным жителям анклава доступа к гуманитарной помощи.