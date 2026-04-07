США отреагируют на просьбу Пакистана продлить срок заключения сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп знает о предложении Пакистана, касающегося продления срока заключения сделки с Ираном на две недели. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

По ее словам, будет дан соответствующий ответ.

«Президент осведомлен об этом предложении, ответ последует», — заявила Ливитт.

До этого премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил Трампа продлить крайний срок переговоров с Ираном. Он уточнил, что дипломатические усилия по урегулированию идут стабильно и могут привести к итогам в ближайшее время.

