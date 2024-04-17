США отказались от «боевой роли» Зеленского

Американская армия не будет исполнять «боевую роль» на Украине

Вооруженные силы США не намерены участвовать в конфликте на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова цитирует ТАСС.

«Американских солдатских ботинок на земле (на Украине — прим. ТАСС) не будет. Соединенные Штаты не будут брать на себя боевую роль в войне на Украине», — сказал чиновник в общении с прессой на борту самолета американского президента Джо Байдена.

Кирби подчеркнул, что Россия является ядерной державой и это меняет обстоятельства в отношении США к конфликту.

Ранее президент Украины Зеленский призвал Запад поставить ВСУ новое оружие.