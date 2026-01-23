США официально вышли из ВОЗ и оставили долг в 260 млн долларов

США завершили процесс выхода из ВОЗ, прекратив финансирование и отозвав своих сотрудников. По данным министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), долг перед организацией составил около 260 млн долларов.

Президент Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе в первый день второго срока, обвинив ВОЗ в неэффективном управлении пандемией Covid-19 и отсутствии реформ. Процедура выхода, предусматривающая годовое уведомление, была начата заранее.

Старший сотрудник HHS пояснил, что законодательство не требует выплаты долга до фактического выхода. ВОЗ намерена рассмотреть юридические способы взыскания средств, однако, как отмечают эксперты, у организации нет действенных механизмов для этого.

Решение Штатов стало серьезным ударом для ВОЗ, которая лишилась крупнейшего спонсора. В 2022–2023 годах американские взносы достигали 1,3 млрд долларов. Специалисты предупреждают, что сокращение финансирования может негативно повлиять на программы по борьбе с ВИЧ, полиомиелитом и Эболой, а также ослабить глобальный мониторинг эпидемий.

Власти США заявили, что возврат в ВОЗ не планируется. Вместо этого будет реализована собственная стратегия глобального здравоохранения через двусторонние соглашения с 60 странами.

8 января США также вышли из Зеленого климатического фонда ООН. Глава минфина Скотт Бессент назвал фонд «радикальной организацией». Эксперты отмечают, что такие шаги могут ослабить международное сотрудничество в сфере здравоохранения и борьбы с изменением климата.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.